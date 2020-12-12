В швейцарском Давосе стартует второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. Сегодня, 12 декабря, состоятся мужская и женская спринтерские гонки свободным стилем.

Женский четвертьфинал стартует в 15:45 по московскому времени, сразу после него начнутся мужские забеги. Перед этим состоится квалификация, по итогам которой будут определены все участники четвертьфинала (по 30 человек у мужчин и у женщин).

Женскую сборную России представят Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Алиса Жамбалова, Христина Мацокина, Наталья Мекрюкова.

За мужскую команду побегут Александр Большунов, Ермил Вокуев, Андрей Мельниченко, Артем Мальцев, Иван Якимушкин, Глеб Ретивых, Александр Терентьев и Сергей Ардашев.