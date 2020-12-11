Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев выразил сомнение, что турнир SPb Open Санкт-Петербурге сможет сохранить категорию АТР 500.

Ранее соревнования проходили в категории АТР 250, но в 2020 были повышены до АТР 500, поскольку многие турниры были отменены из-за пандемии коронавируса. При этом оргкомитет SPb Open пообещал, что постарается сохранить новый статус турнира на следующий год.

«А почему турнир должен остаться в категории 500? Эта категория была нам отдана только из-за форс-мажора в этом году — пандемии коронавируса. Поэтому логично, что в следующем году всё будет, как прежде. Если только вновь случатся катаклизмы, то можно будет говорить об изменении статуса турнира», — заявил Тарпищев, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, в этом сезоне победителем турнира стал россиянин Андрей Рублев. Годом ранее в Петербурге тоже первенствовал российский теннисист — Даниил Медведев.