Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук признался, что скучает по своему брату Алексею, который в летнее трансферное окно перешел в «Аталанту».

«Скучаю по брату. Он моя кровинка, моя половинка. Думаю, меня поймут все правильно», — заявил Миранчук в эфире «Ак Барс Шоу».

Футболист также отметил, что уходящий год был сложный, без привычной паузы между сезонами. Было много матчей, которые требовали правильного восстановления. Миранчук подчеркнул, что раньше проводил много времени дома, а теперь такой возможности нет.

Антон также поделился мнением о том, почему его брат получает мало игрового времени в «Аталанте».

«Наверное, мы привыкли к тому, что у нас по-другому все устроено. У них не все сразу бывает. Он усердно работает, чтобы у него появился шанс еще больше выходить на поле», — сказал Антон Миранчук.