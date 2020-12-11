Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко оценила выступление Софьи Самодуровой в текущем сезоне.

«Собранно выступает и порой по максимуму стала показывать свои программы Соня Самодурова. Она прямо очень старается и катается именно в присущем ей стиле. Он у нее сформирован. Она пытается брать стабильностью, хотя ошибки случаются», — сказала Гончаренко, слова которой приводит РИА «Новости».

По мнению тренера, Самодуровой пришлось непросто после того, как она выиграла чемпионат Европы в 2019 году. Теперь фигуристке нужно постоянно держать марку, в то время как постоянно приходит новая молодежь, отметила Гончаренко.

В пятницу, 11 декабря, Самодурова одержала победу на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию. В конце декабря она примет участие в чемпионате России, который будет проходить в Челябинске.