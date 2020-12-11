Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков сообщил о возможном проведении альтернативных соревнований после отмены чемпионата Европы.

«Предвидя возможность такого решения как отмена чемпионата Европы, в ФФККР уже обсуждались запасные варианты проведения альтернативных соревнований, по которым после решения Совета ISU началась практическая проработка», — сказал Горшков, слова которого приводит сайт ФФККР.

Глава ФФККР подчеркнул, что все до последнего надеялись, что чемпионат все же состоится, однако с пониманием отнеслись к решению ISU. Горшков добавил, что в России сделают все возможное, чтобы сохранить мотивацию и планомерную подготовку спортсменов к главному старту сезона.

Также Горшков отметил, что в настоящий момент фигуристы активно готовятся к чемпионату России в Челябинске, который будет проходить в период с 24 по 27 декабря.