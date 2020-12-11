Сборная России по биатлону установила новый антирекорд, а гандболистки сыграли вничью с Францией. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

Россия сыграла вничью с Францией на ЧЕ по гандболу

Российские гандболистки не смогли обыграть сборную Франции в матче чемпионата Европы, игра завершилась вничью со счетом 28:28. Обе команды идут на турнире без поражений и лидируют в группе I.

Биатлонисты установили новый антирекорд

Сборная России по биатлону установила новый антирекорд — 29 гонок подряд без медалей. В мужском спринте лучший из россиян Александр Логинов занял 20-е место, в женском спринте Ульяна Кайшева финишировала 18-й.

Третьяков и Никитина взяли золото на КМ по скелетону

Российские скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина стали победителями третьего этапа Кубка мира в Инсбруке (Австрия). Ещё один россиянин Никита Трегубов взял бронзовую медаль.

ФИФА назвала претендентов на премию Пушкаша

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала финалистов премии Пушкаша, которую вручают за самый красивый гол года. За награду будут бороться Джорджиан де Арраскаэта, Сон Хын Мин и Луис Суарес.

Подколзин будет капитаном сборной России на МЧМ-2021

Нападающий СКА Василий Подколзин будет капитаном сборной России на молодежном чемпионате мира по хоккею. Турнир будет проходить в Эдмонтоне (Канада), турнир стартует 25 декабря и завершится 5 января.

Заседание по делу Широкова снова перенесено

Судебное заседание по делу бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, избившего арбитра Никиту Данченкова, в очередной раз перенесено. Оно состоится 18 декабря.

Самодурова выиграла чемпионат СПб

Софья Самодурова одержала победу на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию. Второе место заняла Анастасия Губанова, третье — Полина Свириденко.