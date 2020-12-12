В Абу-Даби (ОАЭ) продолжается заключительный в сезоне этап Гран-при Формулы-1. Сегодня, 12 декабря, на автодроме «Яс Марина» состоятся третья свободная практика и квалификация.

Тренировка начнется в 13:00 по московскому времени. Накануне первую сессию свободных заездов выиграл Макс Ферстаппен, вторым стал Валттери Боттас, третьим — Эстебан Окон. Затем во второй практике лучшее время показал Боттас, второй результат продемонстрировал Льюис Хэмилтон, третий — Ферстаппен.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят сначала стал восьмым, затем — 11-м.

В 16:00 стартует квалификация, по итогам которой определятся стартовые позиции пилотов в воскресной гонке.

Напомним, пилот «Мерседеса» Хэмилтон досрочно гарантировал себе первое место по итогам сезона.