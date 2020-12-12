Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал пятничные свободные практики Гран-при Абу-Даби, где он продемонстрировал 8-е и 11-е время.

«Нам удалось узнать больше о нашей машине и проехать немало кругов, но я не чувствовал, что все в порядке. Нужно поработать и понять, за счет чего можно прибавить в субботу», — написал Квят в твиттере.

Россиянин заметил, что условия в первой и второй сессиях сильно отличились: вторая тренировка, как обычно, в большей степени соответствовала тому, что ожидается в квалификации и гонке. Квят выразил надежду, что ему удаться отыграть еще несколько десятых.

Сегодня, 12 декабря, в Абу-Даби состоится третья сессия свободных заездов и квалификация.