Третий этап Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене начнется женской эстафетной гонкой. Спортсмены выйдут на старт сегодня, 12 декабря, в 13:25 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

В составе сборной России побегут Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина и Ульяна Кайшева.

За норвежскую сборную выступят Каролин Кноттен, Ингрид Тандревольд, Тириль Экхофф и Марте Ульсбю Ройселан. В составе шведской сборной на старт выйдут Йоханна Скоттхейм, Линн Перссон, а также сестры Ханна и Эльвира Оберг.

Напомним, накануне сборная России поставила новый антирекорд, проведя 29 стартов без медалей.