Французский хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба ультимативно требует от своего агента Мино Райолы отыскать ему новый клуб. Журналист Кристиан Фолк написал в твиттере о требованиях Погба для своего агента.

Как информирует источник, если Райола не решит поставленную перед ним задачу, то Погба завершит сотрудничество с ним. Ранее известный агент заявил, что будущее Погда в английском клубе предопределено.

Погба был приобретен «МЮ» у «Ювентуса» летом 2016 года за 105 млн евро. Соглашение 27-летнего француза с «Манчестером» действует до лета 2022 года. Его рыночная стоимость оценивается в 80 млн евро.

Напомним, летом английский «Манчестер Юнайтед» хочет продлить соглашение с французским полузащитником команды и начинал переговоры с его агентом.