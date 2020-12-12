Петербургский СКА сегодня, 12 декабря, сыграет матч регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо».

Встреча пройдет в Риге, начало назначено на 18:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на официальном сайте СКА здесь.

В понедельник, 7 декабря, эти команды уже играли между собой в Санкт-Петербурге. По итогам основного времени матча счет остановился на отметке 3:3, а по буллитам победу одержала рижская команда.

Затем СКА на домашней арене сыграл с екатеринбургским «Автомобилистом», одержав победу со счетом 7:2. Игра прошла в четверг, 10 декабря. «Динамо» после тяжелой победы над СКА отправилось в Череповец на выезд к «Северстали» и вновь потерпело поражение со счетом 2:4.

В прошлом сезоне обе победы в противостоянии одержала команда из Петербурга.