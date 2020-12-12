В Хохфильцене (Австрия) в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону состоится мужская гонка преследования. Она будет проходить сегодня, 12 декабря, и начнется в 16:25 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

</iframВ австрийском Хохфильцене продолжается третий этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 12 декабря, состоится мужская гонка преследования, спортсмены выйдут на старт в 16:45 по московскому времени.</p> <p>Биатлонистам предстоит преодолеть 12,5 километров с четырьмя огневыми рубежами, за каждый промах предусмотрено прохождение штрафного круга.</p> <p>Стартовый лист на пасьют составляется по результатам спринта, прошедшего ранее. Таким образом, первым на дистанцию отправится норвежец Йоханнес Дале, вторым и третьим — французы Кентен Фийон-Майе и Фабьен Клод. Йоханнес Бё начнет гонку четвертым, Себастьян Самуэльссон — пятым.</p> <p>Первым из россиян на старт выйдет Александр Логинов под 20-м номером. Эдуард Латыпов побежит 21-м, Евгений Гараничев — 29-м, Матвей Елисеев — 32-м, Антон Бабиков — 57-м. Карим Халили по итогам спринта не попал в пасьют.</p> <p><span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start lazyload">﻿</span></p> <p>

Биатлонистам предстоит пройти 12,5 километров с четырьмя огневыми рубежами, за каждый промах предусмотрено прохождение штрафного круга.

Стартовый лист на пасьют составляется по результатам спринта, прошедшего ранее. Таким образом, первым на дистанцию отправится норвежец Йоханнес Дале, вторым и третьим — французы Кентен Фийон-Майе и Фабьен Клод. Йоханнес Бё начнет гонку четвертым, Себастьян Самуэльссон — пятым.

Первым из россиян на старт выйдет Александр Логинов под 20-м номером. Эдуард Латыпов побежит 21-м, Евгений Гараничев — 29-м, Матвей Елисеев — 32-м, Антон Бабиков — 57-м. Карим Халили по итогам спринта не попал в пасьют.