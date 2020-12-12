Форвард «Спартака» Александр Кокорин может не сыграть в игре с «Сочи» в 18-м туре РПЛ.

Как информирует «Спорт-Экспресс, нападающий отсутствовал на борту команды, вылетевшей на предстоящий гостевой матч.

В прошлом туре 29-летний нападающий пропустил матч против «Тамбова» (5:1) из-за травмы четырехглавой мышцы. В «Спартаке» сообщали, что Кокорин восстановился после повреждения и готов сыграть против «Сочи» и «Зенита», однако первых из этих двух матчей нападающий пропустил.

В нынешнем сезоне Кокорин сыграл 10 встречи, забил два гола и сделал две голевые передачи.

Встреча «Сочи» — «Спартак» пройдет сегодня, 12 декабря, и начнется в 16:30 по московскому времени.