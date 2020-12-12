Защитник «Зенита» Дуглас Сантос стал первым бразильцем в «Зените» из числа трех, которые сейчас находятся в команде.

По словам Сантоса, чем больше бразильцев, тем круче — хорошо любое число соотечественников, потому футболисты разговаривают на одном языке, помогают друг другу на поле и за его пределами. Настроение лучше, все становится проще, что идет на пользу команде.

«Мы постоянно говорим с Венделом о том, как важно быть полностью сконцентрированным на игре, уделять все внимание тренировкам, подготовке. Всё это принесёт пользу команде. Делаем всё, чтобы он как можно быстрее почувствовал себя на своём месте и помогал «Зениту», — цитирует слова Сантоса «Р-Спорт».

Санос рассказал, что недавно Вендел спросил — холодно ли сейчас. Защитник ответил, что тот еще не видел настоящей русской зимы — настоящий холод еще не пришел.