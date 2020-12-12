«Зенит» определился с планированных предсезонных сборов. Как сообщает издание «Метарэйтингз», после первого сбора в Дубае, куда «Зенит» вылетит на две недели с 15 января, второй зимний сбор пройдет в Турции. Запасным вариантом называется те же ОАЭ.

Второй зимний сбор завершится для «Зенита» 17-18 февраля. Петербургский клуб отправится в Санкт-Петербурге, где 21 февраля провел матч Кубка России с тульским «Арсеналом».

Напомним, что «Зенит» завершит первую часть текущего сезона в среду, 16 декабря. Тогда состоится матч со «Спартаком». Ранее в субботу, 12 декабря в рамках 18-го РПЛ пройдет матч с «Динамо».

После 17 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России с 35 очками. Столько же имеет «Спартак» (35), а тройку лидеров замыкает ЦСКА (33).