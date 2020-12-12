Коронавирус: сколько заболевших в России на 12 декабря

За последние сутки в России было диагностировано 28 137 новых случаев заражения коронавирусом. Официальные данные сообщает портал стопкоронавирус.рф.

На утро 12 декабря известно о 560 летальных исходах за сутки, полностью выздоровел к этому времени 26 118 человек.

За все время пандемии в стране было проведено 82,1 млн миллиона тестов на коронавирус. Случаев заражения в стране было выявлено 2 625 848, более 2 085 958 человек уже выздоровели в общей сложности. Еще 46 453 человек стали жертвами пандемии.

В Москве за последние сутки обнаружено 6622 новых заболевших коронавирусом, еще 3776 новых заболевших — в Петербурге. Также 1393 заболевших за сутки зафиксировано в Московской области.