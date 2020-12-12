Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина стала новым президентом Федерации футбола Петербурга. Как отмечает официальный сайт организации, данное решение принято подавляющим большинством голосов.

Также на конференции было принято звание «Почётный президент» для Анатолия Турчака, который находился на посту руководителя Федерации футбола СПб 25 лет. Кроме того, конференция одобрила упразднение института вице-президентства. Его главные задачи теперь возложены на генерального секретаря.

Помимо Илюхиной в состав Исполкома вошли директор по развитию РФС Максим Митрофанов, директор департамента по развитию молодёжного футбола «Зенита» Максим Погорелов и судья всероссийской категории, инспектор РПЛ Сергей Лапочкин.