Федерация хоккея России опубликовала состав сборной России для участия в молодёжном чемпионате мира, который стартует в конце декабря в Эдмонтоне.

В окончательный состав команды Игоря Ларионова вошли семь хоккеистов петербургского СКА. Основной вратарь команды Ярослав Аскаров. Два защитника Кирилл Кирсанов и Егор Шеховцов. Четыре нападающих Максим Грошев, Егор Спиридонов, Марат Хуснутдинов и Василий Подголзин, который назначен капитаном команды.

Уже 13 декабря сборная России U20 полетит в Эдмонтон, чтобы после прохождения карантина и повторных тестов на коронавирус, провести заключительный этап подготовки. 22 и 24 декабря россиянам предстоят контрольные матчи со Словакией и Канадой. 26 декабря команда Игоря Ларионова начнет турнир МЧМ матчем со сборной США.