В Чайковском на третьем этапе Кубка России по биатлону прошла спринтерская гонка у девушек.

Успех в гонке праздновала спортсменка из Пермского края Валерия Васнецова. На 10 секунд она опередила ставшую второй Наталью Гербулову из Краснодарский края. Тройку лучших замкнула Полина Шевнина из Москвы с отставанием в 12 секунд.

Следующие три места заняли спортсменки из Ханты-Мансийска Дюлина, Каплина и Носкова. Их отставание было существенным — более тридцати секунд.

В апреле Васнецова тренировалась на самоизоляции в подъезде.