Петербургский «Зенит» на своем поле сыграет с «Динамо» в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч будет проходить на стадионе «Газпром-Арена» сегодня, 12 декабря, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Матч будет проходить практически без зрителей.

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Прямая трансляция будет доступна здесь.



Зрителей на стадионе не будет в связи с ограничениями по противодействию пандемии коронавируса, на матч смогут попасть только посетители лож и обладатели абонементов в бизнес-клуб.

Главным арбитром встречи «Зенит» — «Динамо» станет Сергей Иванов, на боковых линиях ему будут помогать Арам Петросян и Рустам Мухтаров. Резервным арбитром встречи будет Анатолий Жабченко.

В предыдущем туре РПЛ «Зенит» обыграл «Урал» со счетом 5:1, а «Динамо» с минимальным счетом сумело обыграть тульский «Арсенал».