Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко проинформировал, что к его тренерскому штабу академии присоединилась олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая.

Плющенко сделал соответствующую запись в инстаграме.

«Очень рад, что к моей команде присоединилась Юля Липницкая. Юля не только мой большой друг, но и большой профессионал. Добро пожаловать в наш клуб, добро пожаловать в нашу семью, Юля! Теперь у нас в команде три олимпийских чемпиона. Мощь!» — написал Плющенко.

В августе 2020 года тренерский штаб академии Плющенко усилила еще одна олимпийская чемпионка Сочи Елены Ильиных.

Напомним, Юлия Липницкая завершила спортивную карьеру еще в 2017 году, после чего пробовала себя в роли телекомментатора на соревнованиях по фигурному катанию, а также выступала в ледовых шоу. Зимой 2020 года Юлия Липницкая исполняла главную роль в ледовом шоу Евгения Плющенко «Золушка», премьера которого прошла в Москве.