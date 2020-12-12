«Зенит» разгромил «Спартак» в Юношеской футбольной лиге-2. Встреча состоялась в Москве и завершилась победой команды Дмитрия Полякова со счетом 6:2. Дубль сделал лучший бомбардир «Зенита 2004 года рождения Аким Белохонов.

В первом тайме «Зенит» повел со счетом 3:0. После перерыва «Спартаку» удалось сократить счет до минимума, после чего петербуржцы забили еще три гола.

Эта команда 2004 года рождения примечательна тем, что с ней успел поработать Андрей Аршавин, проводивший несколько тренировок в тренерском штабе Академии. У 16-летних ребят «Зенита» U-16 стало 13 побед из 13 возможных в ЮФЛ-2. Илья Родионов, смахивающий на Аршавина манерой игры больше остальных, отметился в этом матче двумя передачами и забитым голом.