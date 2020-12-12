СКА объявил о договоренности с 16-летним нападающим Матвеем Мичковым. О контракте сообщает пресс-служба клуба.

Свежее соглашение рассчитано на пять лет и будет действовать до окончания сезона-2025/26.

Напомним, в сезоне-2018/19 Мичков побил рекорд Александра Овечкина, набрав в 26 матчах Открытого чемпионата Москвы 109 (70+39) очков. Также в составе сборной России он стал победителем и рекордсменом Зимних Юношеских Олимпийских игр, набрав в четырех матчах 14 (9+5) очков.

Перед началом текущего сезона Мичков переехал в систему СКА. В нынешнем сезоне МХЛ в командах «СКА-1946» и «СКА-Варяги» в его активе 25 (16+9) набранных очков в 24 встречах.