Защитник «Зенита» Дуглас Сантос оценил выступление петербургской команды в Лиге чемпионов в сезоне-2020/21.

По словам Дугласа Сантоса, в первом домашнем матче с «Брюггер» команда точно могла сыграть либо вничью, либо выиграть. Сантос считает, что можно было выиграть и у «Лацио».

«Не будь этого условного «бы», сейчас мы с вами обсуждали бы совершенно другие вопросы. Поэтому я совершенно точно не назову все это провалом. Однако очевидно, что сыграй мы чуть иначе, набери очки, потерянные дома, место в группе было бы иным», — приводит слова Дугласа Сантоса «Матч ТВ».

Сантос отметил, что «Зенит» должен принять этот результат как урок, чтобы в следующий раз достичь гораздо большего.

— Прекрасно понимаем, что это было не лучшее выступление в ЛЧ, не то, на которое рассчитывали болельщики. Но мы должны принять этот результат как урок, чтобы в следующий раз достичь гораздо большего.

Напомним, что «Зенит» занял четвертое место в группе F, набрав 1 очко.