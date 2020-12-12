Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов стал участником потасовки в районе Олимпийского проспекта в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Конфликт между двумя мужчинами произошёл на парковке. Исмаилов и другой участник инцидента мужчина солидного физического телосложение не поделили дорогу. Недовольный Магомед с бурей недовольства вышел из своего авто и начал скандалить устроил скандал. Водитель другой машины, явно не ожидая физической прыти Исмаилова, сам начал пытаться бороться с бойцом. В результате ему удалось убежать, а Исмаилов стал пинать чужую машину ногой.

Завтра, 13 декабря, Исмаилов проведёт поединок с Иваном Штырковым. Этот матч возглавит турнир по смешанным единоборствам ACA 115. Сегодня на 18:00 назначена церемония взвешивания.