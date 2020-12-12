Гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен продемонстрировал лучший результат в третьей свободной тренировке Гран-при Абу-Даби, которая состоялась на автодроме «Яс Марина».
Второе время показал партнер Ферстаппена по команде Александра Албон. На третьем месте гонщик «Рено» Даниэль Риккардо.
Пилот из России, представитель «АльфаТаури» Даниил Квят пришел к финишу одиннадцатым, опередив своего коллегу по команде Пьера Гасли.
Квалификация этапа Формулы-1 в Абу-Даби пройдет в 16:00 по московскому времени.
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