Гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен продемонстрировал лучший результат в третьей свободной тренировке Гран-при Абу-Даби, которая состоялась на автодроме «Яс Марина».

Второе время показал партнер Ферстаппена по команде Александра Албон. На третьем месте гонщик «Рено» Даниэль Риккардо.

Пилот из России, представитель «АльфаТаури» Даниил Квят пришел к финишу одиннадцатым, опередив своего коллегу по команде Пьера Гасли.

Квалификация этапа Формулы-1 в Абу-Даби пройдет в 16:00 по московскому времени.