Сборная Норвегии победила в женской эстафете на третьем этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Норвежцы прошли гонку с одним штрафным кругом, затратив шесть дополнительных патронов.

Вторыми стали француженки, которые не бежали ни одного штрафного круга, но затратили 16 дополнительных патронов. Бронзовыми призёрами оказались биатлонистки из Швеции с одним штрафным кругом и девятью патронами.

Женская сборная России заняла лишь восьмое место. За российскую сборную выступали Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина и Ульяна Кайшева. Россиянки затратили 8 дополнительных патронов, а Ирина Казакевич забежала на штрафной круг.