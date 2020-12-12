Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал выступление женской сборной России в эстафете. Команда заняла восьмое место, отстав на одну минуту и 51 секунд от победительниц из Норвегии. За Россию бежали Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина и Ульяна Кайшева.

Польховский считает, что гонку можно считать совсем неудачной — и штрафной круг, и ногами бежали не лучшим образом. Польховскому хочется, чтобы спортсменки побыстрее двигались.

За эстафету поставил бы троечку. Сделаем корректировку, поработаем над теми моментами, которые не удались. Скоро приезжает Акимова, она должна усилить команду. Заодно и посмотрим на разницу выступлений на стартах в России и Кубке мира», — отметил Польховский в эфире «Матч ТВ».

Польховский объяснил штрафной круг Казакевич, который, по его словам, произошел из-за отсутствия опыта.