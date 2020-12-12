Комментатор Дмитрий Губерниев сдержал слово после неудачного выступления сборной России в женской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене. В пятницу Губерниев пообещал пожевать свою перчатку в случае, если россиянки останутся без призовой тройки и не прервут антирекордную серию сборной, в которой 29 гонок было без медалей.

Губерниев отметил, что не обещал ее проглотить, но пожевал.

«Перчатка сделана в России, на вкус ничего», — отметил Губерниев после эфира.

Напомним, что россиянки финишировали в эстафете восьмыми, отстав от победительниц норвежских биатлонисток на одну минуту и 51 секунду, обновив антирекорд сборной — 30 гонок без пьедестала.