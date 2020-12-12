Волгоградский «Ротор» обыграл «Уфу» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу сезона-2020/21. Игра прошла на стадионе «Волгоград-Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный мяч в составе «Ротора» забил Камиль Муллин, результативной передачей на него отметился Сергей Макаров.

Главный арбитр встречи Василий Казарцев отметился в матче 14-ю предупреждениями, а также одним удалением. В составе «Ротора» по желтой карточке получили Олег Алеёник, Николай Кипиани, Данил Степанов, Бека Микелтадзе, Сергей Макаров, Зурико Давиташвили, Фламарион Жовину Филью. В «Уфе» предупреждениями отметились Владислав Камилов, Джемал Табидзе, Филип Мрзляк, Константин Плиев, Дмитрий Сысуев и Боян Йокич, а на 72-73 минуте Григорий Морозов получил два предупреждения и ушел с поля.