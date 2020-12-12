Российский тренер по фигурному катанию, телекомментатор Татьяна Тарасова отреагировала на новость о включении олимпийской чемпионки Юлии Липницкой в тренерский штаб академии «Ангелы Плющенко».

Слова Тарасовой цитирует агентство ТАСС.

«Я очень рада за Юлю, что она смогла пойти работать тренером. Уверена, что она будет работать хорошо», — сказала Тарасова, отметив, что желает Липницкой счастливой и интересной тренерской жизни.

Как считает Тарасова, пока рано говорить о том, что именно Липницкая сможет передать своим ученикам, но это будет видно со временем.

Напомним, сегодня стало известно, что Юлия Липницкая, до 2017 года выступавшая в женском одиночном катании, вошла в число тренеров академии фигурного катания Евгения Плющенко.