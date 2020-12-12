На третьем этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене стартовала мужская гонка преследования.

Прямая трансляция гонки доступна по ссылке здесь.

По результатам спринта первым на дистанцию пасьюта ушел норвежский биатлонист Йоханнес Дале. Затем его преследовать побегут французы Кентент Фийон-Майе и Фабьен Клод, а также норвежец Йоханнес Бё.

Первым из россиян на старт выйдет Александр Логинов под 20-м номером, он будет уступать на старте чуть менее полутора минут. Эдуард Латыпов побежит 21-м (в одно время с Логиновым), Евгений Гараничев — 29-м, Матвей Елисеев — 32-м, Антон Бабиков — 57-м. Карим Халили по итогам спринта не попал в пасьют (71-е место, 2 минуты 40 секунд отставания).