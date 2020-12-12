Российская биатлонистка Ульяна Кайшева поделилась впечатлениями от выступления в женской эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене и объяснила, почему не ставит цели на сезон.

В прямом эфире «Матч ТВ» биатлонистка отметила, что на четвертом этапе можно было рисковать, поскольку в противном случае осталась бы на том же месте.

«Бежать четвертый этап – это тренерское желание. Думаю, они будут рассматривать нас на разные этапы. Но так как четвертый у меня получается, возможно, я на нем в ближайшее время и останусь», — отметила биатлонистка, подчеркнув, что сейчас имеет среднюю форму, поскольку еще не была проведена подводящая работа.

«Я не ставлю цели на сезон. Более продуктивно ставить краткосрочные задачи», — сказала Кайшева, отметив, что у каждого биатлониста свой путь и свои задачи.

Напомним, россиянки финишировали в эстафете на 8-м месте.