Российская лыжница Наталья Непряева стала третьей в спринтерской гонке свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе.

Победу в гонке одержала американка Рози Бреннан, ее результат — 2 минуты 37,36 секунды. Второе место заняла представительница Словении Анамария Лампич, уступившая 0,28 секунды. Непряева сумела опередить на финише швейцарку Надин Фэндрих и отстала от Бреннан на 0,49 секунды.

До полуфинала спринтерской гонки дошли еще три лыжницы сборной России — Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Христина Мацокина. В четвертьфинале соревнований выбыла Наталья Мекрюкова.

Напомним, соревнования в Давосе проводятся без участия лыжников из Финляндии, Норвегии и Швеции: эти сборные не поехали на этап в Швейцарии из-за опасений по поводу коронавируса.