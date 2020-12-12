Французский биатлонист, двукратный чемпион мира Кентен Фийон-Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Фийон-Майе прошел дистанцию без промахов и смог подняться со второго места на первое. Вторую строчку занял еще один представитель Франции Эмильен Жаклен. Победитель спринта из Норвегии Йоханнес Дале финишировал лишь третьим.

Лучшим из российских биатлонистов в гонке стал Евгений Гараничев, он стал 14-м, поднявшись с 29-го места после спринта. Матвей Елисеев финишировал на 19-й позиции. Александр Логинов ухудшил результат на одну позицию, став 21-м, Эдуард Латыпов претендовал на топ-10 после третьего огневого рубежа, но в концовке дважды промахнулся и пришел к финишу лишь 24-м. Антон Бабиков провел гонку без промахов и поднялся на 31-е место.