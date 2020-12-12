Российский лыжник, призер Олимпийских игр и чемпионата мира Александр Большунов стал вторым в спринтерской гонке свободным стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.

Победу в гонке одержал итальянец Федерико Пеллегрино. Его результат — 2 минуты 17,7 секунды. Большунов проиграл 2,1 секунды на финише. Третьим в гонке стал представитель Великобритании Эндрю Янг, уступивший лидеру 3,6 секунды.

До финального забега также дошел россиянин Глеб Ретивых, он занял четвертое место. До полуфиналов добрались еще двое россиян — Артём Мальцев и Александр Терентьев. В четвертьфинале выбыл Андрей Мельниченко.

Благодаря серебру в спринтерской гонке Давоса Александр Большунов сумел возглавить общий зачет Кубка мира. Этап в Давосе проходит без участия представителей Норвегии, Швеции и Финляндии.