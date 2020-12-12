Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурьянц высказался о судействе в матче 18-го тура РПЛ между «Ротором» и «Уфой».

Слова Хачатурьянца цитирует портал РИА Новости. По мнению эксперта, в эпизоде с неназначением пенальти на 70-й минуте игры произошла очередная ошибка арбитра, и она уже не первая у Василия Казарцева. Как считает глава комитета, это следствие недостаточного уровня квалификации судьи.

«Его предвзятость в предыдущих случаях выявлена не была, но грубейшие ошибки с его стороны продолжаются. Будем делать выводы», — заявил Хачатурьянц, подчеркнув, что рано говорить об отстранении Казарцева от футбола, однако непрофессиональные и неподготовленные судьи не должны работать на матчах.

Встреча «Ротора» и «Уфы» завершилась со счетом 1:0 в пользу волгоградской команды.