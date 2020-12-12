СКА начал встречу с рижским «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ

Петербургский СКА начал встречу против рижского «Динамо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Игра проходит на стадионе «Арена Рига». Прямую трансляцию встречи можно найти здесь.

В понедельник, 7 декабря, эти команды сыграли между собой в Санкт-Петербурге. По итогам основного времени матча счёт остановился на отметке 3:3, а по буллитам победу одержала рижская команда.

После поражения от «Динамо» СКА сыграл с екатеринбургским «Автомобилистом» и одержал победу со счётом 7:2. «Динамо» после тяжёлой победы над СКА отправилось в Череповец на выезд к «Северстали» и вновь потерпело поражение со счётом 2:4.