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  • 18:05,  12 декабря 2020
СКА
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СКА начал встречу с рижским «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ

СКА начал встречу с рижским &#171;Динамо&#187; в регулярном чемпионате КХЛ
ХК СКА. Фото: сайт клуба

Петербургский СКА начал встречу против рижского «Динамо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Игра проходит на стадионе «Арена Рига». Прямую трансляцию встречи можно найти здесь.

В понедельник, 7 декабря, эти команды сыграли между собой в Санкт-Петербурге. По итогам основного времени матча счёт остановился на отметке 3:3, а по буллитам победу одержала рижская команда.

После поражения от «Динамо» СКА сыграл с екатеринбургским «Автомобилистом» и одержал победу со счётом 7:2. «Динамо» после тяжёлой победы над СКА отправилось в Череповец на выезд к «Северстали» и вновь потерпело поражение со счётом 2:4.

В прошлом сезоне обе победы в противостоянии одержала команда из Петербурга — и в гостях, и на выезде.

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