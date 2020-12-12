Стало известно, в каком составе сборная России по биатлону побежит мужскую эстафету на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Гонка состоится завтра, 13 декабря.

Об этом сообщает официальный телеграм-канал Союза биатлонистов России.

На первом этапе побежит Матвей Елисеев, вторым будет бежать Евгений Гараничев, на третьем этапе его сменит Эдуард Латыпов, а завершить гонку будет Александр Логинов.

Отметим, в пасьюте на этапе Кубка мира в Хохфильцене лучший результат показал Евгений Гараничев, который сал 14-м с одним промахом на третьем рубеже. 19-е место занял Матвей Елисеев с двумя промахами на старте гонки, 21-м стал Александр Логинов, 24-м — Эдуард Латыпов. Антон Бабиков финишировал на 31-й строчке.