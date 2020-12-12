Футбольный клуб «Сочи» сумел обыграть московский «Спартак» в матче 18-го тура Российской Премьер-лиги.

Игра состоялась на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный мяч в этой встрече забил Кристиан Нобоа. Эпизод прошел на 57-й минуте встречи, автором голевой передачи стал форвард Антон Заболотный. До конца второго тайма москвичи так и не успели сравнять счет.

Матч мог закончиться и вничью, поскольку на 44-й минуте гол в составе «Спартака» забил нападающий Джордан Ларссон, однако после просмотра видеоповтора судья Игорь Панин гол отменил.

Следующую встречу в чемпионате России по футболу «Спартак» проведет против петербургского «Зенита» на выезде 16 декабря. «Сочи» в этот же день сыграет дома против московского «Динамо».