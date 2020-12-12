Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак определился со стартовым составом на матч 18-го тура чемпионата России по футболу против по московского «Динамо».

Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена».

Место в воротах Сергей Семак доверил Андрею Лунёву, в защите будут выступать Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Алексей Сутормин. В полузащите себя покажут Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Вендел. В атаке сыграют Артем Дзюба, Себастьян Дриусси и Малком.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Его ассистентами будут Арам Петросян и Рустам Мухтаров.

Напомним, игра «Зенита» и «Динамо» начнется в 19:00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно найти здесь.