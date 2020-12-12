Петербургский «Зенит» начал встречу против московского «Динамо» в рамках 18-го тура чемпионата России по футболу сезона-2020/21.

Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Прямую трансляцию встречи можно увидеть здесь.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с судьей Сергеем Ивановым. Его ассистентами будут Арам Петросян и Рустам Мухтаров, резервным арбитром назначен Анатолий Жабченко.

Стартовый состав «Зенита» можно увидеть по ссылке, главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак решил не включать в стартовый состав иранского форварда Сердара Азмуна.

В следующем туре, заключительном перед зимним перерывом, «Зенит» сыграет дома со «Спартаком», а «Динамо» отправится на выезд в «Сочи».