Петербургский СКА громит рижское «Динамо» после первого периода в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Игра проходит на стадионе «Арена-Рига» в Латвии, на данный момент счет 3:0 в пользу команды Валерия Брагина.

На второй минуте периода счет в матче открыл Игорь Ожиганов, команде удалось реализовать большинство после удаления Евгения Грачева за выброс шайбы. Затем на 10-й минуте вторую шайбу забросил Владимир Ткачев, а в самой концовке периода отличился нападающий СКА Яков Тренин.

Командам осталось сыграть еще как минимум два периода, прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть здесь.

Неделю назад эти команды провели матч в Санкт-Петербурге, рижское «Динамо» одержало в игре победу в серии буллитов.