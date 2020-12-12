Голландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию заключительного этапа сезона-2020 в Формуле-1 — Гран-при Абу-Даби.

Соревнования проходят на автодроме «Яс-Марина». Результат Ферстаппена — 1 минута 35.246 секунды. Вторым стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, уступивший лишь 0,025 секунды на своем лучшем круге в финальном сегменте. Третьим стал британец Льюис Хэмилтон, партнер Боттаса по команде. Он проехал лучший круг на 0,086 секунд медленнее соперников.

Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят сумел пробиться в финальный сегмент квалификации и занял 7-е место: именно с него он будет стартовать в итоговой гонке.

Старт итоговой гонки назначен на завтра, 13 декабря, на 16:10 по московскому времени.