Российский форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба открыл счёт в матче с московским «Динамо» в рамках 18-го тура чемпионата России по футболу сезона-2020/21.

На данный момент счет в игре 1:0 в пользу хозяев.

Игра проходит на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге. На игре присутствуют только посетители лож и обладатели абонементов в бизнес-клуб: такие ограничения связаны с пандемией коронавируса.

Эпизод произошел на 15-й минуте встречи, полузащитник Алексей Сутормин в борьбе в штрафной площадке продавил мяч на Артема Дзюбу и тот нанес точный удар по воротам Антона Шунина.

Прямая трансляция игра доступна здесь.

Главный арбитр встречи — Сергей Иванов, на боковых линиях ему помогают Арам Петросян и Рустам Мухтаров. Резервным арбитром встречи назначен Анатолий Жабченко.