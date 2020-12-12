Петербургский СКА увеличил преимущество во втором периоде матча с рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Игра проходит на стадионе «Арена-Рига» в Латвии, на данный момент счет 4:0 в пользу команды Валерия Брагина.

Во втором периоде СКА увеличил преимущество до 4:0, автором шайбы на 25-й минуте стал Андрей Кузьменко, передачами в этой атаке отметились Данила Галенюк и Динар Хафизуллин. В этой атаке команда реализовала большинство после удаления Мартиньша Дзиеркалса за опасную игру высоко поднятой клюшкой.

В первом периоде в составе СКА по разу отличились Игорь Ожиганов, Владимир Ткачев и Яков Тренин.

Командам осталось сыграть ещё как минимум два периода, прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть здесь.