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  • 21:13,  12 декабря 2020
ФК "Зенит"
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Дзюба удвоил счет в матче с «Динамо», забив пенальти

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба.
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба. Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Российский форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба забил второй мяч в матче с московским «Динамо» в рамках 18-го тура чемпионата России по футболу сезона-2020/21.

На данный момент счет в игре 2:0 в пользу хозяев, матч проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». На игре присутствуют только посетители лож и обладатели абонементов в бизнес-клуб: такие ограничения связаны с пандемией коронавируса.

Главный арбитр встречи Сергей Иванов после просмотра видеоповтора назначил пенальти в ворота 2Динамо» за фол защитника Сергея Паршивлюка на Дугласе Сантосе в штрафной. Пенальти реализовал нападающий Артем Дзюба, оформив дубли: на 15-й минуте он забил с передачи Алексея Сутормина.

Главный арбитр встречи — Сергей Иванов, на боковых линиях ему помогают Арам Петросян и Рустам Мухтаров. Резервным арбитром встречи назначен Анатолий Жабченко.

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