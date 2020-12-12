Дзюба удвоил счет в матче с «Динамо», забив пенальти

Российский форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба забил второй мяч в матче с московским «Динамо» в рамках 18-го тура чемпионата России по футболу сезона-2020/21.

На данный момент счет в игре 2:0 в пользу хозяев, матч проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». На игре присутствуют только посетители лож и обладатели абонементов в бизнес-клуб: такие ограничения связаны с пандемией коронавируса.

Главный арбитр встречи Сергей Иванов после просмотра видеоповтора назначил пенальти в ворота 2Динамо» за фол защитника Сергея Паршивлюка на Дугласе Сантосе в штрафной. Пенальти реализовал нападающий Артем Дзюба, оформив дубли: на 15-й минуте он забил с передачи Алексея Сутормина.