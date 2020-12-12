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  • 21:09,  12 декабря 2020
ФК "Зенит"
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«Зенит» обыгрывает «Динамо» после первого тайма. Дзюба сделал дубль

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба. Фото: Михаил Киреев/Nevasport
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба. Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Петербургский «Зенит» обыгрывает московское «Динамо» после первого тайма в матче 18-го тура Российской Премьер-лиги сезона-2020/21.

Игра проходит на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге, после первого тайма счет в игре 2:0 в пользу хозяев поля.

На 14-й минуте игры счет в матче открыл Артем Дзюба с передачи Алексея Сутормина. Спустя 20 минут в ворота «Динамо» был назначен пенальти после просмотра видеоповтора: Сергей Паршивлюк сбил в штрафной Дугласа Сантоса. Пенальти реализовал Артем Дзюба.

Главный арбитр встречи — Сергей Иванов, на боковых линиях ему помогают Арам Петросян и Рустам Мухтаров. Резервным арбитром встречи назначен Анатолий Жабченко.

Уже скоро команды выйдут на второй тайм: прямая трансляция матча доступна здесь.

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