Российский продюсер ледовых шоу, хореограф Илья Авербух отреагировал на новость о включении в тренерский штаб академии «Ангелы Плющенко» олимпийской чемпионки Юлии Липницкой.

Слова Авербуха цитирует агентство ТАСС. Хореограф пожелал Липницкой удачи на тренерском поприще, однако выразил мнение, что было бы логичнее попробовать начать что-то самой, а не в составе академии.

Также Авербух напомнил, что в школе «Ангелы Плющенко» с осени работает Елена Ильиных, с которой Липницкая проводила совместные мастер-классы в разных городах, поэтому у фигуристки уже есть определённый тренерский опыт.

«Возможно, количество тренеров, которые теперь там будут работать, перерастет и в качество», – заключил Авербух.