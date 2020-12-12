Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался о случае неуважения со стороны арбитров а также перепалке на матче с «Сочи» в 18-м туре РПЛ.

В эфире телеканала «Матч Премьер» Тедеско отметил, что очень разочарован и такое с ним случилось впервые: ему сказали, что Россия — не его страна. «Да, это ваша страна, вы живете здесь, я понял их послание. Извиняюсь, что я здесь, но я пытаюсь уважать ваш футбол, традиции и язык», — сказал тренер, добавив, что для него очень важно показывать уважение к тому месту, где он работает.

«Андреаса Хинкеля в конце игры ударил игрок «Сочи». Я не могу поверить в то, что произошло. Проблема в рефери. Это большая проблема. Я не могу молчать», — отметил Тедеско, подчеркнув, что как только он задает рефери вопрос, сразу же получает желтую карточку.